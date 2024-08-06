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В «Ак Барсе» ответили, нет ли опасения, что в команде не будет явного лидера, как Радулов

В «Ак Барсе» ответили, нет ли опасения, что в команде не будет явного лидера, как Радулов
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил, нет ли опасения, что в команде не будет явного лидера, как Александр Радулов, который перешёл в ярославский «Локомотив».

– Нет опасения, что в команде не будет явного лидера, как Александр Радулов?
— Ожидаем, что появятся новые лидеры, которые также будут заводить команду. Александр действительно внёс большой вклад в наш клуб в течение этих двух лет. Пожелаем ему удачи в Ярославле, — приводит слова Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».

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