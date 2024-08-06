Новосибирск примет Матч звёзд КХЛ — 2025

Континентальная хоккейная лига сообщила, что Неделя звёзд хоккея 2025 года пройдёт в Новосибирске на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тыс. зрителей.

Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.

О старте продаж билетов на Неделю звёзд хоккея — 2025 лига объявит дополнительно.

«Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей Недели звёзд хоккея. Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодёжного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух лиг — КХЛ и МХЛ. Благодарны руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за интерес и готовность вместе с нами провести это уникальное мероприятие», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.