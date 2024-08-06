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Щитов: Кэмпфер должен помочь «Трактору», он не хуже Яруллина

Щитов: Кэмпфер должен помочь «Трактору», он не хуже Яруллина
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Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил подписание контракта 35-летнего американского защитника Стивена Кэмпфера с «Трактором».

«Когда Кэмпфер играл за «Ак Барс», выдающимися действиями не запомнился и в глаза не бросился. Но у него есть опыт игры в НХЛ. Раз за Кэмпфера была конкуренция среди клубов, значит, защитник неплохой. В Челябинске должен адаптироваться, в «Тракторе» хорошие условия. Если не будет травм, то должен помочь команде. Он праворукий защитник, будет вместо Альберта Яруллина и может сыграть не хуже его», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Кэмпфер с 2022 по 2024 год выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провёл 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.

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