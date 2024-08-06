Бердников: Кузнецов не хотел играть в третьем-четвёртом звене «Каролины»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников прокомментировал переход форварда Евгения Кузнецова в СКА.

«Честно говоря, для меня удивительно, что он решил вернуться в Россию. Хотелось бы, конечно, чтобы Кузя ещё поиграл в НХЛ. Здесь он не сказал ещё своё слово, у него есть второе дыхание.

Когда его поменяли в «Каролину», казалось, что появилось время для реализации. Но вы сами видели, сколько времени он проводил на льду — по семь минут за матч в третьем звене. Но даже при таком игровом времени он забил за команду шесть голов, отдал семь передач. Показывал, что он готов, что в форме. Но, видимо, тренер не особо доверял ему и даже садил его на скамейку в каких-то играх.

Если бы сейчас Кузнецов проводил бы сезон в «Каролине», то было бы опять непонятно, какие роли у него будут. Думаю, что он не хотел проводить весь сезон в третьем-четвёртом звене, это не его место. Возраст уже ветерана, а там были бы облачные перспективы. Многие факторы от него не зависели», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.