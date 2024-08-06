Светлов: по сумме качеств из российских звёзд НХЛ конкуренцию Кузнецову составил бы Малкин

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил игру нападающего СКА Евгения Кузнецова в последние годы.

«Потенциал у Кузнецова огромный. Он универсальный форвард, может действовать и в центре, и с краю, глубоко понимает игру, отлично катается, есть интересный бросок.

По сумме всех качеств из российских звёзд НХЛ конкуренцию Кузнецову мог бы составить, наверное, Евгений Малкин. Тоже полномасштабный, системообразующий игрок.

Другое дело — реализация. На тысячу процентов реализовался Александр Овечкин, близок к максимуму своего карьерного потенциала тот же Малкин. А КПД Кузнецова был тысячепроцентным шесть лет назад, когда в «Вашингтоне» в чемпионском плей-офф он шёл шаг в шаг с Овечкиным. К сожалению, в последние годы такой реализации у Евгения не просматривалось. Какие-то отрезки были целостными, но потом вдруг уходили динамика, масштаб, энергетика. В принципе, в своих последних интервью в общих чертах он разъяснил, почему началось это торможение», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.