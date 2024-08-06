The Athletic: Мичков станет гораздо лучшим игроком в НХЛ, чем если бы остался в СКА

Журналист Кевин Курц в статье на сайте The Athletic заявил, что отношения между главным тренером «Филадельфии Флайерз» Джоном Тортореллой и российским нападающим Матвеем Мичковым будут под пристальным вниманием в новом сезоне, и отметил, что форвард станет лучше, играя в НХЛ, чем если бы остался в КХЛ.

«Эти отношения будут под микроскопом, учитывая историю Тортореллы и то, как временами в России Мичков не всегда справлялся с неудачами правильным образом — в чём он признался скаутскому штабу «Флайерз» ещё до того, как они его задрафтовали.

Тем не менее, если всё пойдёт по плану, Мичков станет гораздо лучшим игроком в НХЛ через два года, чем если бы он оставался в КХЛ на протяжении всего срока своего контракта со СКА», — сказано в статье.