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Журналистка The Hockey News предположила, что Капризов в новом сезоне наберёт 100+ очков

Журналистка Кэрол Шрам в статье на сайте The Hockey News предположила, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в новом сезоне наберёт 100 и более очков.

«За весь сезон игрокам необходимо набирать около 1,22 очка за игру, чтобы преодолеть отметку в 100 баллов.

Двое игроков достигли этого, сыграв менее 82 игр в прошлом году: Кирилл Капризов с 96 очками в 75 матчах и Митчелл Марнер с 85 баллами в 69 встречах.

Капризов преодолел отметку в 100 баллов в сезоне-2021/2022, набрав 108 очков, так что он должен повторить своё достижение, если сможет избежать травм», — написала Шрам.

В завершившемся сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 27-летний Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. По итогам регулярного чемпионата он занял второе место среди российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб.