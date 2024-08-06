Экс-форвард «Трактора»: Кузнецов не стал предателем для Челябинска после перехода в СКА

Бывший нападающий «Трактора» Вадим Бердников оценил решение нападающего Евгения Кузнецова подписать контракт со СКА, а не с челябинским клубом.

«Я читал комментарии всяких сумасшедших людей. Я понимаю челябинских болельщиков, но они тоже должны осознавать, что, возможно, условия у «Трактора» какие-то другие. Может быть, его не устроили задачи команды. Начали уже вспоминать то, что Кузя говорил когда-то, что в Питере не будет играть. Но каждый всегда может поменять своё мнение. А сейчас цепляться за слова — это детский сад. Всё двигается, время идёт, ничто не стоит на месте. Раз он принял такое решение, значит, это было лучше для него.

Среди челябинских болельщиков очень много адекватных, которые принимают решения хоккеистов. Очень хотелось бы, чтобы Кузя вернулся в родной Челябинск, но, повторюсь, значит, что-то не устроило. Но он не стал после этого предателем. Порадуйтесь за человека на расстоянии. Если кому-то от этого стало хуже, извините, это ваша личная проблема. Просто разбились чьи-то ожидания. Если Кузнецов подписал контракт, значит, его всё устроило. Самое главное, чтобы со здоровьем было хорошо и он снова мог радовать болельщиков в КХЛ», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.