В «Ак Барсе» рассказали о выборе основного голкипера на сезон

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о выборе основного вратаря клуба на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

– Определились с основным вратарём?

— Будем смотреть. Считаю, что у нас сильный тандем. Мы давно знакомы с Тимуром Биляловым. С Амиром Мифтаховым соперничали ещё по юниорским турнирам. Он был лучшим вратарём 2000 года рождения. Знаю их профессиональные качества. Спортивная конкуренция видна на тренировках. Сезон длинный, и трудно его пройти с одним вратарём. Повторюсь, у нас есть хороший тандем, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.