Sportskeeda назвало три разочаровывающих игрока «Вашингтона», которые могут стать лучше

Журналист Коул Шелтон в статье на сайте Sportskeeda назвал три разочаровывающих игрока «Вашингтон Кэпиталз», которые могут стать лучше в новом сезоне Национальной хоккейной лиге.

«Пьер-Люк Дюбуа. «Вашингтон Кэпиталз» совершил потрясающий ход, обменяв Дюбуа из «Лос-Анджелес Кингз». В прошлом сезоне Дюбуа испытывал трудности, набрав всего 40 очков в 82 матчах. Его усилия подверглись критике, и, вероятно, это его последний шанс доказать, что он хороший игрок в НХЛ. Дюбуа, похоже, мотивирован выступать в полную силу, а игра рядом с Алексом Овечкиным делает его главным кандидатом на улучшение своих показателей в сезоне.

Том Уилсон. Атакующая игра Тома Уилсона пошла на спад: в сезоне-2023/2024 он забил всего 18 голов и отдал 17 результативных передач, набрав 35 очков в 74 матчах. Уилсон показывает свои лучшие результаты, когда играет с превосходством в физике. Но силовая игра «Вашингтона» в прошлом сезоне была блеклой, и это стало ключевой причиной его неудач в минувшем году.

Тревор ван Римсдайк. Он считается одним из лучших защитников «Вашингтон Кэпиталз», но в прошлом сезоне ему с трудом удавалось играть в атаке. Ван Римсдайк отдал 14 результативных передач, и не забил ни одного гола, что стало разочарованием для защитника. В прошлом сезоне его показатель полезности составлял «-7», что значительно хуже показателя полезности «+10», который он демонстрировал годом ранее», — сказано в статье.