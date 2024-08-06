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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сыграл свадьбу в Хорватии

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сыграл свадьбу в Хорватии
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сыграл свадьбу на хорватском острове Хвар, сообщает Blesk.cz. Супругой хоккеиста стала Ребекка Рольсон.

Фото: Страница Пастрняка в социальной сети

По данным издания, Пастрняк потратил на празднование 15 млн чешских крон (около 55 млн рублей).

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний нападающий в регулярке Национальной хоккейной лиге провёл 82 встречи, в которых забросил 47 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 110 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Давид сыграл 13 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков. «Бостон» завершил выступления в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли, уступив в шести матчах будущему обладателю главного трофея лиги — «Флориде Пантерз».

Со сборной Чехии Пастрняк выиграл золотые медали домашнего чемпионата мира 2024 года.

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