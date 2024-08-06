Бывший игрок СКА: давайте обсуждать игру Кузнецова, а не его зависимости

Бывший игрок СКА, заслуженный тренер России Юрий Гайлик оценил, как участие в Программе помощи игрокам НХЛ может повлиять на выступление нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

— Главное, что это хороший игрок. В команды, которые мечтают выиграть Кубок Стэнли, не берут плохих хоккеистов. И по десять лет плохие игроки в НХЛ не выступают. Думаю, Кузнецов — усиление для СКА. Он ещё не старый, может играть спокойно несколько сезонов. 32 года — это расцвет, называется «всё умею, всё знаю».

— В последние годы карьера Кузнецова шла на спад, он лечился в Америке от разных зависимостей.

— Это нам разбирать незачем. Мы говорим о хоккее, а не о зависимостях. Может, я тоже наркоман и тихий алкоголик, каждые полгода ложусь в клинику. Но вы же мне звоните как компетентному в хоккее человеку. Я вам и говорю про хоккей.

— А все эти дела, которые вы не хотите обсуждать, не влияют на хоккейную карьеру?

— А это не наши заботы. За это отвечает руководство СКА. Они подписали с Кузнецовым контракт, значит, контролируют эту ситуацию. Главное, как он будет играть за клуб. Посмотрим на его игру и тогда обсудим. Я только могу сказать, что люди, выступавшие на протяжении десяти лет в НХЛ, знают жизнь, — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.