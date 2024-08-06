22-летний вратарь «Адмирала» рассказал о главной хоккейной мечте

22-летний голкипер «Адмирала» Арсений Цыба заявил, что мечтает забросить шайбу в матче.

«Есть такая мечта — забросить в пустые ворота. Это что-то такое… Таких вратарей можно по пальцам пересчитать. Конечно, тоже хочется войти в историю. Ещё бы в каком-нибудь классном матче, а если ещё и в КХЛ! Было бы здорово!» — сказал Цыба в интервью Legalbet.

В минувшем сезоне голкипер выступал за «Динамо-Алтай» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), проведя три игры в регулярном чемпионате.

Напомним, в прошедшем регулярном сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и закончила сезон в феврале.

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