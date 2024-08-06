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Шведский защитник, пропустивший 20 месяцев, подписал контракт с «Колорадо»

Шведский защитник, пропустивший 20 месяцев, подписал контракт с «Колорадо»
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Шведский защитник Оливер Чюлингтон подписал однолетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит составил $ 1,05 млн.

С 2015 года он выступал в системе «Калгари Флэймз». Всего в регулярных чемпионатах лиги он провёл 201 матч и набрал 55 (17+38) очков. В плей-офф – 12 игр и 3 (1+2) результативных балла.

Отметим, что игрок обороны пропустил 20 месяцев из-за психологических проблем и вернулся на лёд в январе 2024 года.

Напомним, в минувшем сезоне «Колорадо» не смог преодолеть барьер второго раунда Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4). По ходу этого противостояния «Эвеланш» потеряли российского нападающего Валерия Ничушкина, который отправился на второй этап программы помощи игрокам НХЛ.

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