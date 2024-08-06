«Ак Барс» представил состав команды на предсезонные сборы

Пресс-служба «Ак Барса» представила состав команды на предсезонные сборы в Альметьевске.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов.

Защитники: Всеволод Альметкин, Никита Евсеев, Даниил Журавлёв, Семён Ионов, Артемий Князев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Егор Бабенко, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Адель Булатов, Максим Быков, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Коршков, Семён Кошелев, Кирилл Крутов, Ник Петан, Илья Сафонов, Семён Терехов, Кирилл Семёнов, Ислам Хасанов, Дмитрий Яшкин.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.