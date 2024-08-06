«Саня просто должен быть самим собой». Никитин — о роли Радулова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о роли нападающего Александра Радулова в ярославском клубе.

— Какую роль вы отводите Александру Радулову?

— Саня просто должен быть самим собой. Все знают, кто такой Радулов, какой он есть. Как раз мы с ним об этом и разговаривали. Он должен добавить нашей команде непредсказуемости, а ребята Сане придадут стабильности. Рассчитываем на это, — приводит слова Никитина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».