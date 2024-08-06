Шипачёв — о составе минского «Динамо»: на бумаге хорош, но играет не бумага

Новичок минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о составе белорусского клуба в преддверии начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Сейчас началась работа. Перед работой нужно пройти медицинское обследование. Несколько дней я уже здесь. Покатались уже на «Олимпике». Обустраиваюсь здесь потихоньку. Андрюха Стась помогает. На бумаге наш состав выглядит хорошо, но играет не бумага, а игроки. Задача и у тренерского штаба, и у ребят – сплотиться, чтобы радовать болельщиков по ходу сезона», – приводит слова игрока телеканал «Беларусь 1».

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности. В данный момент он является главным претендентом на то, чтобы побить абсолютный рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ. За свою карьеру в лиге Мозякин набрал 928 очков, на счету Шипачёва на данный момент 920.