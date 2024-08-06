«Он был готов выйти за рамки тренера вратарей». Демченко — о Звягине в «Авангарде»

Вратарь «Адмирала» Василий Демченко прокомментировал назначение Сергея Звягина главным тренером «Авангарда». Напомним, ранее специалист работал с голкиперами омского клуба.

— Вы удивились, что «Авангард» возглавил тренер вратарей Сергей Звягин?

— Нет, не удивлён. Он понимает, что и как нужно делать в этой должности, знает, как построить тренировочный процесс. По работе с ним было видно, что он готов выйти за рамки тренера только вратарей. Думаю, у него всё должно получиться. К тому же ребята из «Авангарда» верят в него, Звягин — тот человек, вокруг которого команда может сплотиться.

— Будут ли для вас матчи с «Авангардом» принципиальными, как раньше были игры против «Трактора»?

— Наверное, да. Определённый настрой точно будет на эти матчи, — приводит слова Демченко официальный сайт КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф омичи обыграли «Ладу» в пяти матчах, а во втором раунде уступили в семи матчах ярославскому «Локомотиву».