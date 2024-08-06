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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дыняком

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дыняком
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«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение действует до 31 мая 2026 года.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний форвард провёл 58 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Дыняка пять встреч и одна заброшенная шайба.

Всего за свою карьеру в КХЛ нападающий сыграл 245 игр, в которых записал на свой счёт 57 (30+27) баллов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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