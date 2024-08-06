Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пелагея оспорит решение суда о разделе имущества с бывшим мужем Иваном Телегиным

Певица Пелагея оспорит решение суда о разделе имущества с бывшим мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Известная певица не согласна с оценкой стоимости дома в ходе исполнительного производства.

«Это спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Доля Телегина оценена неверно. Он добровольно не исполняет решение суда о разделе имущества», — цитирует адвоката певицы РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что 31 мая суд в Москве завершил рассмотрение иска Пелагеи к Телегину о разделе совместно нажитого имущества.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая после трёх сезонов в составе «ястребов».