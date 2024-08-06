Канадский форвард «Локомотива» рассказал, как его семья отнеслась к переезду в Россию

Канадский форвард «Локомотива» Байрон Фрейз рассказал, как его семья отнеслась к переезду в Россию и о том, что будет играть под номером 51 в ярославском клубе. В межсезонье канадец подписал однолетний контракт с «Локомотивом».

— Как ваша семья отнеслась к переезду в Россию?

— Мы немного нервничали перед переездом, поскольку моя жена беременна. Но мы с детьми посмотрели, как здесь всё устроено — и нам понравилось. Надеюсь, когда семья приедет в сентябре, она пробудет здесь со мной весь сезон. Моя жена меня во всём поддерживает. Она рада за меня и сказала, что всё будет хорошо.

— Вы знаете, что номер 51, который вы взяли, многое значит для «Локомотива»?

— Нет, я не знаю, кто играл под ним. Я видел несколько фотографий в помещениях арены, что кто-то здесь выступал с 51-м номером. Андрей Коваленко? Надеюсь, у меня получится достичь здесь не меньших высот, — цитирует Фрейза официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне в 53 матчах чемпионата АХЛ за «Хендерсон Силвер Найтс» Фрейз набрал 31 (13+18) очко, в НХЛ за «Вегас» сыграл 16 матчей, отметился одной передачей.