Валиуллин объяснил, почему «Ак Барс» не стал возвращать защитника Стивена Кэмпфера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб вёл переговоры с защитником, Стивеном Кэмпфером, который недавно перешёл в «Трактор». Американский игрок обороны ранее уже выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/2022.

– Был ли диалог со Стивеном Кэмпфером?

– Диалог был, но только поверхностный. Понимали, что у нас останутся Митчелл Миллер, Марченко. Когда мы подошли к диалогу с Альбертом Яруллиным, разговор по Кэмпферу сразу закрылся. Мы прекрасно понимали, почему он уезжал, это тоже сыграло роль.

В том году мы проделывали большую работу, чтобы его вернуть. Он в последний момент подписал с «Аризоной» контракт. По ходу сезона мы нашли Митчелла Миллера, который намного перспективнее Стивена, – цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

С 2022 по 2024 год Кэмпфер выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провел 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.