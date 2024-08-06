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Опубликовано расписание предсезонного турнира в Санкт-Петербурге имени Н. Г. Пучкова

Опубликовано расписание предсезонного турнира в Санкт-Петербурге имени Н. Г. Пучкова
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С 22 по 29 августа 2024 года в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный турнир имени Н. Г. Пучкова. В этот раз в турнире примут участие СКА, сборная России, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь» и «Сочи». 22 августа оба матча состоятся в Хоккейном городе. С 23 по 29 августа все игры турнира пройдут в Ледовом дворце.

Расписание турнира:

22 августа, четверг
11:00. Сборная России — «Сочи» (Хоккейный город)
15:00. «Ак Барс» — «Куньлунь» (Хоккейный город)

23 августа, пятница
15:00. «Ак Барс» — «Северсталь» (Ледовый дворец)
19:30. СКА — «Сочи» (Ледовый дворец)

24 августа, суббота
15:00. Сборная России — «Куньлунь» (Ледовый дворец)

25 августа, воскресенье
12:00. «Северсталь» — «Куньлунь» (Ледовый дворец)
17:00. СКА — «Ак Барс» (Ледовый дворец)

26 августа, понедельник
15:00. «Северсталь» — «Сочи» (Ледовый дворец)
19:30. Сборная России — «Ак Барс» (Ледовый дворец)

27 августа, вторник
15:00. «Сочи» — «Куньлунь» (Ледовый дворец)
19:30. СКА — «Северсталь» (Ледовый дворец)

29 августа, четверг
19:30. СКА — Сборная России (Ледовый дворец)

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