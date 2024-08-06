Юрий Новиков: сколько сделано для спорта в России, не сделано ни в одной стране

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высоко оценил развитие физической культуры и массового спорта в стране. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 октября утвердить программу по развитию физической культуры и спорта в стране. Она будет направлена на достижение национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Сколько сделано для спорта в России, не сделано ни в одной стране. Совершенно очевидно, что это установка президента. В Москве в каждом дворе есть детская и спортивная площадки. Я не знаю, какая страна может с нами сравниться в плане развития физкультуры и спорта. Когда во дворе раздаются детские крики и ребята занимаются спортом, это прекрасно.

Не забывают и о пенсионерах. В Москве есть места, где люди старшего возраста играют в бильярд, настольный теннис и другие игры. Могу только выразить за это благодарность нашим руководителям», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. В частности, благодаря данным поправкам КХЛ сможет стать независимой от Международной федерации хоккея (ИИХФ).