Журналист НХЛ объяснил, почему выступление Исхакова за ЦСКА выгодно «Айлендерс»

Журналист НХЛ Стефен Рознер прокомментировал переход в ЦСКА нападающего Руслана Исхакова. Российский форвард так и не получил достаточно шансов проявить себя в «Айлендерс».

«Набор навыков Исхакова подходит для роли игрока первой шестёрки, а не нижней шестёрки, но небольшие габариты являются проблемой для него. С ЦСКА Москва у Исхакова будет шанс сыграть много минут и показать, на что он способен.

Да, игра в КХЛ не такая силовая, как НХЛ — к этому Исхакову нужно будет привыкнуть — но всё дело в возможностях, и игра против, возможно, более сильных соперников должна заставить его быстрее найти свою игру. Было ясно, что «Айлендерс» нужно больше увидеть от Исхакова, прежде чем решить, что он может быть повседневной опцией на уровне НХЛ.

Если «Айлендерс» увидят необходимый рост Исхакова в течение следующих двух сезонов, они смогут вернуть его в свои ряды. Если Исхаков хорошо проявит себя в КХЛ, но «Айлендерс» всё ещё не будут верить в то, что он соответствует их игровому плану, его обменная стоимость возрастёт», — цитирует журналиста The Hockey News.