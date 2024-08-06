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Защитники Шинкевич и Коробов заключили пробные контракты с минским «Динамо»

Защитники Шинкевич и Коробов заключили пробные контракты с минским «Динамо»
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Защитники Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов заключили пробные контракты с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Оба хоккеиста в прошлом сезоне играли за «Динамо». На счету 34-летнего Ильи Шинкевича 48 матчей с учетом плей-офф без набранных очков с отрицательным показателем полезности «-4». На счету 35-летнего Дмитрия Коробова 57 игр, в которых опытный защитник набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В прошлом сезоне минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги заняло восьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

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