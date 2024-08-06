Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Айлендерс» — о Цыплакове: повезло, что он выбрал нас

Генменеджер «Айлендерс» — о Цыплакове: повезло, что он выбрал нас
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о подписании клубом контракта с российским нападающим Максимом Цыплаковым.

«Цыплаков высоко котировался на рынке, имел несколько вариантов продолжения карьеры, и нам повезло, что он выбрал нас. Он немного неизвестен сейчас. Будет интересно понаблюдать за ним на тренировочном лагере», — цитирует Ламорелло NY Times.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей в КХЛ за «Спартак», в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

Материалы по теме
Ещё один россиянин едет в НХЛ! «Спартак» просто выдавил Цыплакова в Америку
Ещё один россиянин едет в НХЛ! «Спартак» просто выдавил Цыплакова в Америку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android