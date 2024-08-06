Заслуженный тренер России оценил идею проведения Матча звёзд КХЛ в Новосибирске

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил идею проведения Матча звёзд КХЛ сезона-2024/2025 в Новосибирске. Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея.

«Я застал советские дворцы спорта, которые были хорошими и уютными, с буфетами. Дворец спорта в Новосибирске не был исключением. Я туда приезжал как тренер и хоккеист. В этом городе всегда любили хоккей. Володя Тарасенко сейчас прославляет Новосибирск. Недавно там построили современный стадион. Сейчас всё строится по самым высоким мировым стандартам. В этом плане мы впереди Европы всей. Нужно этим гордиться. Нельзя на таких площадках играть плохо, неискренне, без души», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.