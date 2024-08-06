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Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям
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Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям по поводу улучшения своей игры. Россиянин провёл тренировку в Северной Америке с подрастающим поколением вратарей.

«Старайтесь сначала повернуть свои руки и верхнюю часть тела, когда защищаете ворота. Сначала их, а уже потом поворачивайтесь остальным корпусом и ногами – так вы будете намного эффективнее. Понимаю, что это звучит сложно в первый раз, я так вообще всю жизнь делаю!» — сказал Василевский юным вратарям.

Андрей Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта России.

Напомним, в минувшем сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (1-4), которая впоследствии выиграла главный трофей Национальной хоккейной лиги.

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