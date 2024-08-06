Минское «Динамо» продлило просмотровый контракт нападающего Данилы Квартальнова

Минское «Динамо» продлило просмотровые контракты нападающего Данилы Квартальнова и вратаря Тихона Чайки, сообщает пресс-сулжба белорусского клуба. Отметим, что форвард является племянником главного тренера минчан Дмитрия Квартальнова.

В минувшем сезоне Квартальнов играл за магнитогорский «Металлург». В составе «Магнитки» 27-летний хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, провёл 23 матча, учитывая плей-офф, набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Также в КХЛ форвард играл за «Спартак», «Сочи», «Витязь», СКА, ЦСКА. Суммарно в лиге он провёл 196 матчей, в которых записал на свой счёт 33 (9+24) очка.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.