В «Эдмонтоне» рассказали, как идут переговоры по новому контракту Леона Драйзайтля

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн рассказал, как идут переговоры по новому контракту нападающего Леона Драйзайтля. Текущий контракт немецкого форварда на $ 8,5 млн в год истекает по окончании сезона-2024/2025.

«У меня был хороший разговор с агентом Драйзайтля Майком Лютом, и мы начинаем находить точки соприкосновения, и сроки договора будут такими, какими они будут. У меня нет обновлений о том, когда это будет, но ничего негативного не происходит. Пока сообщать не о чем.

Леон — суперталантливый игрок, огромная часть команды. Он был и будет ей в течение некоторого времени, и это совсем не изменилось. Я думаю, что в НХЛ действительно сложно найти звёзд, поэтому, когда они у вас есть, ваша цель — удержать их», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.