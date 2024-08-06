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Никита Филатов рассказал, где ещё следует провести Матч звёзд КХЛ

Никита Филатов рассказал, где ещё следует провести Матч звёзд КХЛ
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Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов рассказал, где ещё следует провести Матч звёзд КХЛ. В следующем сезоне звёздный уик-энд Контиентальной хоккейной лиги впервые пройдёт в Ноосибирске. Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея.

«Полным-полно городов, где можно красиво провести Матч звёзд КХЛ. Я думаю, что нужно задействовать Екатеринбург и Нижний Новгород в следующие два года. В обоих городах хоккейный бум, а в Екатеринбурге команда в прошлом сезоне дала отличный результат», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ.

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