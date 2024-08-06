Дмитрий Васильев — о СКА: в тренерском плане что-то не так, где-то есть слабое звено

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что СКА способен стать доминирующей силой в КХЛ, но почему-то петербургскому клубу в последние сезоны так и не удаётся дойти хотя бы до финала Кубка Гагарина.

«У СКА колоссальные финансовые ресурсы, которые позволяют формировать команду из лучших игроков. Можно создать самый боевой коллектив в лиге, но чего-то не хватает. Значит, в тренерском плане что-то не так, в тактике. Где-то есть слабое звено. Команда одна из сильнейших, но для меня загадка, почему они не прошли дальше в Кубке Гагарина. Я был на всех матчах плей-офф. Не было игры у СКА, какая-то суета.

Уж больно мощные ресурсы у клуба. Можно создать очень сильную команду, которая не проигрывала бы практически ничего. У СКА сейчас очень хорошие возможности для этого», — приводит слова Васильева Legalbet.

В прошлом сезоне СКА дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».