Ларионов: клубу «Торпедо» 78 лет, пришло время замахнуться на большие цели

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов положительно оценил форму игроков команды после выхода из отпуска и заявил, что нижегородскому клубу пора выиграть большой трофей.

«Я приятно удивлён, что все хоккеисты приехали в хорошей форме и сдали хорошо как медицинские тесты, так и тесты в зале. У игроков виден энтузиазм. Сейчас делается акцент на владение шайбой, на смекалку и на импровизацию. В целом будем выстраивать игру в атаке, не забывая об обороне. Уделим внимание балансу в атаке и импровизации.

В Нижнем Новгороде хоккей спорт номер один, но за 78 лет у «Торпедо» и ни одного топового титула. Пришло время замахнуться на большие цели, не дожидаясь новой арены», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило СКА в первом раунде Кубка Гагарина.