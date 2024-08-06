Вратарь Иван Бочаров рассказал, почему он выбрал «Торпедо» для продолжения карьеры

Вратарь «Торпедо» Иван Бочаров рассказал, почему выбрал нижегородский клуб для продолжения карьеры, и отметил атакующий стиль команды и правило общения без телефонов в раздевалке. Прошлый сезон 29-летний вратарь провёл в ярославском «Локомотиве».

«У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, я выбрал «Торпедо». Это новый этап и вызов, так как команда играет в открытый хоккей, не как «Динамо», и уж тем более не как «Локомотив». «Торпедо» — интересная молодая команда. Много позитива. На тренировках всё быстро и коротко. В каждой команде свои нюансы. В «Торпедо», например, нельзя во время приёма пищи пользоваться телефоном, чтобы игроки больше общались друг с другом. Я только за. То, что вратари замкнутые и необщительные люди — это стереотип из старых времён. Мы такие же ребята — открытые, добрые, общительные», — цитирует Бочарова пресс-служба КХЛ.

Всего в сезоне-2023/2024 Бочаров провёл 12 матчей, в которых отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,0. Также в КХЛ Иван защищал цвета московского «Динамо», воспитанником которого он является.