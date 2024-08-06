«Боже, в Сибирь?» Американский форвард «Авангарда» — о реакции друзей на переезд в Россию

Американский форвард «Авангарда» Коул Касселс поделился мыслями о переезде в Россию и рассказал о реакции его друзей на переход нападающего в сибирский клуб.

– «Авангард» и Омск выглядят лучше, чем ты думал до приезда?

– Здесь классно. Я не знал, чего ожидать, когда ехал в Россию. Везде в основном фотографии Москвы и Санкт-Петербурга. Тут великолепная академия, в центре города очень здорово, есть хорошие рестораны.

– Может, ты сидел и думал: «Я лечу в Москву, потом три часа лететь в Сибирь...»

– Когда дома говорил кому-то, куда еду, слышал: «Боже, в Сибирь?». Но пока всё действительно здорово. И погода прекрасная, – цитирует Касселса пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ он был выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».