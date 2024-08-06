Филатов: несмотря на плохую концовку прошлого сезона, Карпов может стать звездой «Сибири»

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов оценил перспективы нападающего Максима Карпова в составе «Сибири». Обладатель Кубка Гагарина после ухода из «Металлурга» подписал с новосибирским клубом двухлетний контракт.

«Карпов – большой мастер. Несмотря на плохую концовку прошлого сезона, он может стать звездой в «Сибири». Посмотрим, как у него там сложится. В Новосибирске есть ребята, которые могут решать вопросы. Но Широков и Карпов не смогут тащить команду в одиночку. Посмотрим, возьмут ли на себя роль лидеров молодые ребята. Многое будет от этого зависеть», – цитирует Филатова «РБ Спорт».

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 752 матчах, заработав 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд. В плей-офф прошлого сезона 32-летний Карпов набрал 4 (0+4) очка в 21 матче. В прошедшем сезоне форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».