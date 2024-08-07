«Ситуация Вэла — это ситуация Вэла». Генменеджер «Колорадо» — о Ничушкине

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд высказался о ситуации с недоступными игроками клуба, упомянув российского форварда Валерия Ничушкина.

«Очевидно, мы всё ещё не знаем о статусе Ландескога, а ситуация Вэла — это ситуация Вэла. Если говорить о составе на старте сезона, а также в свете решений об игроках в долгосрочном резерве травмированных и тому подобных вещей, то многое из этого ещё предстоит проработать», — цитирует Макфарланда сайт НХЛ.

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.