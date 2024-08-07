Защитник Никита Охотюк — о ЦСКА: команда классная, главное — выиграть кубок

Защитник Никита Охотюк высказался о переходе в ЦСКА и рассказал о главной цели в команде на будущий сезон.

— С кем из ребят ты был знаком до перехода в ЦСКА?

— Знаю Виталия Абрамова — вместе с ним раньше играли в сборной по году рождения. С ещё одним земляком из Челябинска, Никитой Нестеровым, списывались. С Денисом Гурьяновым знаком по выступлениям за океаном.

— С адаптацией нет проблем?

— Нет. Команда классная. Все ребята меня хорошо приняли. Всё отлично.

— Илья Воробьёв показал вам те скорости, о которых говорил в интервью перед сборами в Минске?

— Да! Задача такая: только шайбу получили? И по возможности — всё время вперёд. Главное — не проваливаться.

— Главное для тебя в сезоне?

— Кубок! И не пропускать, а больше забивать, — цитирует Охотюка пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Никита провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.