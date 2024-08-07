Плющев: КХЛ теряет талантливую российскую молодёжь, приобретая вторсырьё из Америки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал последние переходы легионеров в клубы Континентальной хоккейной лиги.

«Смотрю за переходами в КХЛ, основная тенденция — теряем талантливую российскую молодёжь, приобретаем вторсырьё из Северной Америки. Причем ещё и с сомнительной репутацией, каждый третий, если не второй — с дисквалификациями за океаном, «герои» секс-скандалов.

И всё это на фоне того, что КХЛ имеет в своих руках всю власть. Которую могла бы применить в стратегически выгодных для себя и для нашего хоккея целях. Но пока не получается», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Плющев оценил переход опытных хоккеистов Вячеслава Войнова и Евгения Свечникова из «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо».