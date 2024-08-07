Владелец «Липтовски Микулаш» раскритиковал голкипера Красикова за отношение к клубу

Владелец «Липтовски Микулаш» Роберт Люптак раскритиковал российского голкипера Алексея Красикова за отношение к словацкой команде. Напомним, вратарь провёл сеон-2023/2024 в Словакии, сыграв 54 встречи.

— Вы рассматривали возможность того, что Красиков продолжит работать с вами?

— Нет. Его отношение к нашему клубу, его поведение было таким, что я даже не думал о том, чтобы он остался у нас, — приводит слова Люптака Hokejportal.

Напомним, в июне 2024 года Красиков подписал пробное соглашение с ХК «Сочи». 28-летний голкипер уже выступал в составе сочинской команды в сезоне-2020/2021. Он провёл 11 матчей, в которых одержал две победы, с 90% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 3,10 и с одним матчем «на ноль».

Помимо «Сочи», Красиков также играл за такие команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), как «Сибирь» и «Спартак».