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Н. Коваленко занял второе место в топе лучших проспектов «Колорадо» по версии сайта НХЛ

Н. Коваленко занял второе место в топе лучших проспектов «Колорадо» по версии сайта НХЛ
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Журналист Райан Боулдинг в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал топ-5 лучших перспективных игроков «Колорадо Эвеланш».

В данный список вошёл российский нападающий Николай Коваленко, занявший второе место.

«В этом сезоне у Коваленко есть возможность сыграть важную роль в составе «Эвеланш», привнеся в команду физику и энергию. Коваленко дебютировал в НХЛ в четвёртой игре первого раунда Западной конференции с «Виннипег Джетс». 24-летний форвард играл в третьем звене, проведя в среднем на льду 6.48 за две встречи», — сказано в статье.

Полностью топ-5 выглядит так:

1. Юстус Аннунен (вратарь).
2. Николай Коваленко (нападающий).
3. Жан-Люк Фуди (нападающий).
4. Иван Иван (нападающий).
5. Калум Ритчи (нападающий).

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