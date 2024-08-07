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Голкипер «Адмирала» Демченко: готов к сравнениям с Серебряковым

Голкипер «Адмирала» Демченко: готов к сравнениям с Серебряковым
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Вратарь «Адмирала» Василий Демченко рассказал, как относится к возможному сравнению с бывшим голкипером дальневосточного клуба Никитой Серебряковым, который сейчас выступает за СКА.

— Леонид Тамбиев обращал ваше внимание на то, что результаты «Адмирала» во многом завязаны на игре вратаря?
— Леонид Григорьевич, конечно, придаёт этому значение. Сильно не вмешивается во вратарскую работу, но у него есть определённые требования к вратарям.

— Готовы к тому, что вас будут сравнивать с Никитой Серебряковым?
— Да такое почти во всех командах может быть. Например, в «Авангарде» меня сравнивали с Шимоном Грубецем. Нормальная практика, в ней ничего такого нет, — цитирует Демченко сайт Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Демченко прокомментировал назначение Сергея Звягина главным тренером «Авангарда».

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