Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: абсурдность битвы клубов-олигархов Востока за Кэмпфера зашкаливает

Плющев: абсурдность битвы клубов-олигархов Востока за Кэмпфера зашкаливает
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал борьбу клубов Восточной конференции за 35-летнего американского защитника Стивена Кэмпфера, который пополнил состав «Трактора».

«Посмотрите, что происходит в «Салавате Юлаеве». Клуб скупает легионеров, а молодёжь разбегается. В уфимской прессе постоянные жалобы на то, что нет защитника на большинство. В итоге «Салават» бьётся с Челябинском и Казанью за Кэмпфера — и проигрывает.

Вообще абсурдность этой битвы за Кэмпфера зашкаливает. Три клуба-олигарха Востока с мощнейшими школами — и вся работа по воспитанию молодёжи уходит в гудок, в гонку за североамериканцем...» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Стивен Кэмпфер с 2022 по 2024 год выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провел 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.

Материалы по теме
Плющев: КХЛ теряет талантливую российскую молодёжь, приобретая вторсырьё из Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android