Плющев: абсурдность битвы клубов-олигархов Востока за Кэмпфера зашкаливает

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал борьбу клубов Восточной конференции за 35-летнего американского защитника Стивена Кэмпфера, который пополнил состав «Трактора».

«Посмотрите, что происходит в «Салавате Юлаеве». Клуб скупает легионеров, а молодёжь разбегается. В уфимской прессе постоянные жалобы на то, что нет защитника на большинство. В итоге «Салават» бьётся с Челябинском и Казанью за Кэмпфера — и проигрывает.

Вообще абсурдность этой битвы за Кэмпфера зашкаливает. Три клуба-олигарха Востока с мощнейшими школами — и вся работа по воспитанию молодёжи уходит в гудок, в гонку за североамериканцем...» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Стивен Кэмпфер с 2022 по 2024 год выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провел 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.