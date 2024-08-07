В словацком клубе ответили о сумме компенсации, которую «Ак Барс» заплатил за Миллера

Владелец «Липтовски Микулаш» Роберт Люптак ответил на вопрос о сумме компенсации, которую «Ак Барс» заплатил за защитника Митчелла Миллера. Напомним, игрок обороны пополнил состав казанского клуба в ноябре 2023 года.

«Не хочу вдаваться в подробности, но это была шестизначная сумма. Нам было бы легче работать, если бы мы могли каждый год продавать куда-нибудь таких игроков, как он», — приводит слова Люптака Hokejportal.

Отметим, что с хоккеистом была связана скандальная история. От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Митчелл ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал своего одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Миллер неоднократно бил его. В итоге 20-летнего хоккеиста приговорили к 25 часам общественных работ.