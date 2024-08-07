«У них будет очень круто». Экс-защитник клубов КХЛ — о Матче звёзд в Новосибирске

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил решение Континентальной хоккейной лиги провести Матч звёзд в Новосибирске.

«Хорошее решение. Новосибирск — прекрасный хоккейный город. Люди там отлично болеют, и на Матче звёзд, я думаю, у них будет очень круто. Я считаю, что каждый город, представленный на карте КХЛ, достоин принять Матч звёзд. Здорово, что такие мероприятия вообще проводятся», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8–9 февраля — Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок Вызова МХЛ и Матч звёзд КХЛ. О старте продаж билетов на Неделю звёзд хоккея — 2025 лига объявит дополнительно.