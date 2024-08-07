Никитин: ребята прошли мясорубку в прошлом сезоне, «Локомотив» прилично обжёгся

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о развитии команды по сравнению с прошлым сезоном.

— Хоккеисты стали ментально сильнее?

— Мы уверены в этом. Ребята прошли мясорубку в прошлом сезоне. Мы прилично обожглись. Для любого мужчины и спортсмена это серьёзный стимул для роста.

— Когда вас отпустила горечь поражения в финале?

— Сейчас уже полностью сосредоточен на работе. Долго отходил, примерно месяц было очень тяжело, пока не уехал в отпуск к семье. Сразу после сезона был сбор с молодыми игроками, пришлось быть в хоккее. Сейчас все мысли уже о новом чемпионате. Мы много анализировали, сейчас тоже это делаем. Жизнь — она такая и должна быть. Слишком сладко — приторно, — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Ранее Игорь Никитин ответил на вопрос о роли нападающего Александра Радулова в ярославском клубе.