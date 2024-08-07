Нападающий Иван Дроздов объяснил, чем был обусловлен его переход в ЦСКА

Нападающий Иван Дроздов рассказал, что его переход в ЦСКА был обусловлен чемпионскими амбициями клуба.

— Всё отлично у нас на сборах! Команда приняла меня великолепно. Коллектив немного обновился. Все работаем, стараемся.

— Какая задача у тебя в ЦСКА?

— Самая высокая задача у нашей команды — кубок. Все работаем только ради этого. Ради этого все мы здесь и собрались.

— Чем был обусловлен твой переход в ЦСКА?

— Именно чемпионскими амбициями клуба, — приводит слова Дроздова пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету форварда шесть матчей и восемь набранных очков — четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.