«Все уставшие, но будем бороться». Яшкин — о предстоящем матче «Ак Барса» с «Нефтяником»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с «Нефтяником». Напомним, игра состоится сегодня, 7 августа, в Альметьевске и начнётся в 18:00 мск.

– Чего вы ждёте от предстоящего матча с «Нефтяником»?

– Мы всегда приезжаем побеждать. Идёт уже четвертый день подготовки, все уставшие. Будем бороться. Многие ребята, что тренировались с нами, тоже сыграют. Будет интересно, — цитирует Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний Яшкин провёл в общей сложности 40 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 25 (18+7) очков.



«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина.