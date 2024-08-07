«Я был просто в шоке, что он поехал в СКА». Малкин — о переходе Кузнецова в КХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал решение форварда Евгения Кузнецова подписать контракт со СКА.

— Вас удивило возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ?

— Не буду скрывать — очень. Конечно, у него был непростой период в последние два года. Конечно, мы все следили за его ситуацией. Честно говоря, я думал, когда он поменял «Вашингтон» на «Каролину», — это будет какой-то новый виток в его карьере. Глоток свежего воздуха. Тем более его тепло приняли в «Харрикейнз».

И все видели, что Кузнецов неплохо играл в плей-офф, забил четыре гола. При этом ему давали не так много игрового времени. Но я наблюдал за ним — Женя выглядел неплохо. Ему где-то уверенности не хватало. Но я считал, что летом он серьёзно подготовится.

И я был просто в шоке, что он поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову. Может, он ещё вернётся в НХЛ. Тем не менее что-то у него пошло не так. Ну что с этим поделаешь? Пусть тогда Кузя будет лучшим в КХЛ, — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.